بعد إخفاق التأهل إلى “الكان” .. المنتخب الوطني يتراجع في تصنيف “فيفا”

تراجع المنتخب الوطني ثمانية مراكز في تصنيف “فيفا” الصادر عن شهر أبريل، وذلك عقب الإخفاق في المواجهتيْن الأخيرتيْن في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وجاء المنتخب الوطني في المركز “119” ليتراجع ثمانية مراتب عن آخر تصنيف جاء فيه، واحتل المنتخب الوطني المركز الـ 32 على مستوى القارة الأفريقية؛ ليواصل فرسان المتوسط تراجعهم في الفترة الأخيرة.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام تونس بخمسة أهداف مقابل هدفيْن في الجولة الخامسة من التصفيات، كما فقد مواجهة تنزانيا بهدف دون ردّ في الجولة الأخيرة من التصفيات؛ ليخفق في التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

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