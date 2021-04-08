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بعد إخفاق التأهل إلى “الكان” .. المنتخب الوطني يتراجع في تصنيف “فيفا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجع المنتخب الوطني ثمانية مراكز في تصنيف “فيفا” الصادر عن شهر أبريل، وذلك عقب الإخفاق في المواجهتيْن الأخيرتيْن في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وجاء المنتخب الوطني في المركز “119” ليتراجع ثمانية مراتب عن آخر تصنيف جاء فيه، واحتل المنتخب الوطني المركز الـ 32 على مستوى القارة الأفريقية؛ ليواصل فرسان المتوسط تراجعهم في الفترة الأخيرة.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام تونس بخمسة أهداف مقابل هدفيْن في الجولة الخامسة من التصفيات، كما فقد مواجهة تنزانيا بهدف دون ردّ في الجولة الأخيرة من التصفيات؛ ليخفق في التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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