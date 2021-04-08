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يوفنتوس يعود إلى سكة الانتصارات أمام نابولي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات بفوزه على نابولي بهدفيْن مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وتقدم البيانكونيري في الدقيقة الـ 13 عن طريق نجمه وهداف الدوري كريستيانو رونالدو؛ ليسجّل هدفه الـ 25 هذا الموسم.

وضاعف يوفنتوس التقدم في الدقيقة الـ 73 عن طريق العائد من الإصابة، باولو ديبالا.

وقلّص نجم نابولي وقائده، لورينزو إنسيني، الفارق في الدقيقة الأخيرة من المباراة من علامة الجزاء؛ ليرفع البيانكونيري رصيده إلى 59 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثالث، فيما توقف نابولي عند 56 نقطة في المركز الخامس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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