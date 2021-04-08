العجمي: نحن في انتظار شركة متخصصة لصيانة إنارة ملعب طرابلس الدولي

قال مدير إدارة المنشآت الرياضية ناصر العجمي لليبيا الأحرار إنه في انتظار زيارة شركة متخصصة لصيانة إنارة ملعب طرابلس الدولي، مضيفا أن الملعب يحتاج إلى صيانة الإنارة من أجل إجراء المباريات بشهر رمضان ليلاً، وناشد العجمي وزارة الرياضة لصيانة إنارة ملعب طرابلس الدولي حتى لا تعرقل مسيرة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأندية اشترطت أن تكون الملاعب جاهزة لاستضافة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، أهمها معالجة كواشف الإضاءة بملعب طرابلس الدولي وبقية الملاعب المستضيفة للمباريات في شهر رمضان المبارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار