التعاون يستقبل النصر ودارنس يلتقي الأنوار في الأسبوع السابع

تنطلق غدا مباريات الأسبوع السابع من مرحلة الذهاب ضمن الدوري الممتاز للمجموعة الأولى بمباراتين.

حيث يجمع الأول التعاون والنصر بملعب اجدابيا, في مباراة هامة للفريقين حيث يحتل بطل النسخة الماضية المركز الثاني برصيد 13نقطة فيما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وفي المباراة الثانية غدا الجمعة يستقبل دارنس الأنوار بملعب درنة المبارة سيسعى كل فريق الفوز بها لتحسين موقعه في سلم الترتيب حيث يتواجد دارنس في المركز العاشر برصيد 3 نقاط بينما يتذيل الأنوار فرق المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.

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