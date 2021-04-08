إنتر يُعزّز الصدارة ويُسجّل انتصاره العاشر على التوالي

واصل إنتر عروضه القوية، محققًا انتصاره العاشر على التوالي؛ ليحقق الانتصار على ضيفه ساسولو بهدفيّن مقابل هدف، على ملعب جوزيبي مياتزا، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28.

وتقدم روميلو لوكاكو بأول أهداف المباراة، برأسية متقنة في الدقيقة العاشرة، وأضاف لوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 67، مستغلاً هجمة سريعة للنيراتزوري، وقلّص حامد تراوري الفارق في الدقائق الخمس الأخيرة.

وابتعد إنتر في صدارة الدوري بـ 71 نقطة بفارق 11 نقطة عن ميلان، فيما توقف ساسولو عند 40 نقطة في المرتبة التاسعة.

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