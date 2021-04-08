إيطاليا تسمح بحضور المشجعين في أمم أوروبا

أبدت الحكومة الإيطالية موافقتها على حضور المشجعين داخل الملاعب، خلال بطولة أمم أوروبا، الصيف المقبل، والتي تحتضن العاصمة روما عددًا من المباريات فيها.

وأكد وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانسا، أن اللجان الصحية ستُتابع الموضوع، بشكل كامل، كما قدّم شكره لرئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا؛ على التعاون الكامل للتوصل إلى هذه النتيجة المهمة.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب الأولمبيكو في روما، أربع مباريات في العرس المنتظر، حيث سيحتضن ثلاث مباريات في المجموعة الأولى، إضافةً إلى مباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية