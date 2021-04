إيقاف نيمار مباراتين في الدوري الفرنسي

لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي أوقفت اللاعب نيمار نجم باريس سان جيرمان مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ، بعد طرده في مواجهة ليل الأخيرة في الدوري الأسبوع الماضي.

وحصل نيمار على إنذارين في المباراة التي خسرها سان جيرمان بهدف وحيد، الأول بعدما وضع يده على وجه بنجامان أندريه والثاني لدفعه البرتغالي تياغو دجالو.

وبطرد نيمار، خسر سان جيرمان فرصة الانفراد بصدارة الدوري التي خسرها لصالح الفريق الشمالي بفارق ثلاث نقاط بعد المرحلة الحادية والثلاثين.

واستمرت المشاجرة بين نيمار ودجالو في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، في مشاهد ظهرت على الشبكة الناقلة “كانال بلوس”.

كما حصل مدافع ليل دجالو على عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة زائد مباراة ثانية مع وقف التنفيذ.

وهذا الطرد الثاني لنيمار هذا الموسم، بعد الأول ضد مرسيليا في الدوري.وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ويغيب نيمار عن مباراتي ستراسبورغ وسانت اتيان في “ليغ 1″، علما أن فريقه حقق نتيجة مميزة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بعودته فائزا من أرض بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب 3-2.

