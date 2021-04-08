متصدر البريمرليغ يجدد عقد نجمه لموسمين

أعلن مانشستر سيتي تجديد عقد نجم وسطه كيفين دي بروين موسمين إضافيين لينتهي في صيف عام ألفين وخمسة وعشرين .

وذكر السيتي في بيانه الرسمي عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل بأن دي بروين قد وقع عقداً جديداً يقضي بمواصلة المسيرة من الفريق السماوي حتى 2025، كما علق نجم الوسط البلجيكي إنه سعيد بمواصلة مشواره مع الفريق الذي أنضم إليه في صيف ألفين وخمسة عشر قادماً من فولفسبورغ الألماني .

وتوج دي بروين مع السيتزن بالدوري الإنجليزي في مناسبتين كما حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس الرابطة أربع مرات، فيما سجل هذا الموسم ثمانية أهداف وساهم في صناعة ست عشرة هدفاً .

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