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متصدر البريمرليغ يجدد عقد نجمه لموسمين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مانشستر سيتي تجديد عقد نجم وسطه كيفين دي بروين موسمين إضافيين لينتهي في صيف عام ألفين وخمسة وعشرين .

وذكر السيتي في بيانه الرسمي عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل بأن دي بروين قد وقع عقداً جديداً يقضي بمواصلة المسيرة من الفريق السماوي حتى 2025، كما علق نجم الوسط البلجيكي إنه سعيد بمواصلة مشواره مع الفريق الذي أنضم إليه في صيف ألفين وخمسة عشر قادماً من فولفسبورغ الألماني .

وتوج دي بروين مع السيتزن بالدوري الإنجليزي في مناسبتين كما حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس الرابطة أربع مرات، فيما سجل هذا الموسم ثمانية أهداف وساهم في صناعة ست عشرة هدفاً .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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