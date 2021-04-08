“ديربي الباسك” .. توهج في الدقائق الأخيرة

خيم التعادل بهدف لمثله على قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني بين ريال سويسداد وضيفه أتلتيك بلباو في ديربي الباسك .

وأفتتح بلباو التسجيل قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة عبر أسيير فيلاليبري، إلا أن أصحاب الأرض لم يمهلوا ضيوفهم سوى أربع دقائق ليعدل النتيجة عن طريق روبيرتو لوبيز .

ورفع سوسيداد رصيده إلى ست وأربعين نقطة في المركز الخامس، فيما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى ست وثلاثين نقطة في المرتبة التاسعة، وكان الفريقان قد تواجها السبت الماضي في نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الماضي حسم توج سوسيداد باللقب بفوزه بهدف دون مقابل .

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