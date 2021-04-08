المحلة يستضيف الشط غدا الجمعة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز لكرة القدم

طرابلس 08 أبريل 2021 (وال)- تنطلق غدًا الجمعة مباريات الأسبوع السابع ضمن مسابقة الدوري الممتاز من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية للموسم الرياضي 2020 – 2021، بإقامة مباراة واحدة حسبما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وستكون المباراة المقررة حسب الملعب والموعد التالي:

المحلة × الشط، بملعب طرابلس الدولي على تمام الساعة الرابعة مساء.

وتتواصل مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الثانية حسب المواعيد والملاعب التالية:

السبت 10 أبريل:

رفيق × السويحلي .. ملعب صبراتة

الاتحاد المصراتي × الأولمبي .. ملعب مصراتة

الوحدة × الأهلي طرابلس .. ملعب طرابلس, على تمام الساعة الرابعة مساء.

الأحد 11 أبريل:

أبو سليم × الاتحاد .. ملعب طرابلس ,

الخمس × المدينة .. ملعب الخمس, على تمام الساعة الرابعة مساء. (وال- طرابلس) ر ت

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