المحلة يستضيف الشط غدا الجمعة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز لكرة القدم

طرابلس 08 أبريل 2021 (وال)- تنطلق غدًا الجمعة مباريات الأسبوع السابع ضمن مسابقة الدوري الممتاز من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية للموسم الرياضي 2020 – 2021، بإقامة مباراة واحدة حسبما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.
وستكون المباراة المقررة حسب الملعب والموعد التالي:
المحلة × الشط، بملعب طرابلس الدولي على تمام الساعة الرابعة مساء.
وتتواصل مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الثانية حسب المواعيد والملاعب التالية:
السبت 10 أبريل:
رفيق × السويحلي .. ملعب صبراتة
الاتحاد المصراتي × الأولمبي .. ملعب مصراتة
الوحدة × الأهلي طرابلس .. ملعب طرابلس, على تمام الساعة الرابعة مساء.
الأحد 11 أبريل:
أبو سليم × الاتحاد .. ملعب طرابلس ,
الخمس × المدينة .. ملعب الخمس, على تمام الساعة الرابعة مساء. (وال- طرابلس) ر ت
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