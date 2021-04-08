اخبار الرياضة

المحلة يستضيف الشط غدا الجمعة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز لكرة القدم

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 08 أبريل 2021 (وال)- تنطلق غدًا الجمعة مباريات الأسبوع السابع ضمن مسابقة الدوري الممتاز من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية للموسم الرياضي 2020 – 2021، بإقامة مباراة واحدة حسبما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وستكون المباراة المقررة حسب الملعب والموعد التالي:

المحلة × الشط، بملعب طرابلس الدولي على تمام الساعة الرابعة مساء.

وتتواصل مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الثانية حسب المواعيد والملاعب التالية:

السبت 10 أبريل:

رفيق × السويحلي .. ملعب صبراتة

الاتحاد المصراتي × الأولمبي .. ملعب مصراتة

الوحدة × الأهلي طرابلس .. ملعب طرابلس, على تمام الساعة الرابعة مساء.

الأحد 11 أبريل:

أبو سليم × الاتحاد .. ملعب طرابلس ,

الخمس × المدينة .. ملعب الخمس, على تمام الساعة الرابعة مساء. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك