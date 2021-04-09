نادي “نجوم قرقارش” يُواصل اهتمامه بفئة الشباب

يعول نادي “نجوم قرقارش”، كثيرًا، على مدرسة فئاته السنّية، وبالأخصّ فئة الشباب، في بناء وتكوين فريق أول قويّ ومتجانس بإمكانه المشاركة ببطولات الكبار مستقبلاً وتشريف أبناء منطقة قرقارش الشهيرة بالعاصمة طرابلس.

وفي هذا الصدد، أسندت إدارة النادي مهمة الإشراف على فريق الشباب وتدريبه للّاعب وحارس المرمى السابق للأهلي طرابلس، حاتم عون، الذي يقوم، حاليًا، بإعداد الفريق وتجهيزه وفقًا لبرنامج تدريبي منظم، حتى يكون نواةً لبناء فريق أول متجانسٍ، وقادرٍ على اللعب مع الكبار، وتحقيق أحلام القراقشة في رؤية ناديهم بلونيه الأزرق والأسود، ضمن أندية دوري الأضواء.

وفي آخر مبارياته الودّية؛ تبارى نجوم قرقارش مع شباب أبوسليم وقدّم لاعبيه مستوياتٍ جيدةً رغم فقدانه النتيجة بهدفيْن لهدف.

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