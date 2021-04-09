منتخبنا الوطني يتراجع في التصنيف العالمي للمركز 119

تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم في التصنيف العالمي الى المركز 119 في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أبريل الحالي.

منتخبنا الوطني الذي تراجع ثمانية مراكز في التصنيف العالمي جاء بعد النتائج السلبية الذي حققها المنتخب في التصفيات الإفريقية المؤهلة للكاميرون 2021 وآخرها الخسارة أمام المنتخب التونسي بخمسة أهداف لهدفين وأمام المنتخب التنزاني بهدف نظيف.

يشار إلى أن أفضل تصنيف حققه المنتخب الوطني كان في شهر سبتمبر من عام 2012 عندما حل في المركز السادس والثلاثين عالميا.

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