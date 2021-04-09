بعد غيابه لأسبوعين.. توريرا يعود إلى تدريبات الروخي بلانكوس

عاد الأوروغواياني، لوكاس توريرا، لاعب وسط “أتلتيكو مدريد” إلى تدريبات الفريق، بعد غياب أسبوعيْن بإذن من النادي، بعد وفاة والدته، الأسبوع الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا”.

وشارك توريرا في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد الغياب منذ 22 مارس الماضي، بما في ذلك المواجهة الأخيرة أمام إشبيلية، التي خسرها الروخي بلانكوس، بهدف دون ردّ في قمة الجولة الـ 29 من الليغا، وسيكون لاعب الوسط متاحًا للمدرب دييغو سيميوني، خلال مواجهة الفريق أمام ريال بيتيس في الجولة الـ 30.

من جهة أخرى، يفتقد “سيميوني” جهود أربعة لاعبين وهم “نجمه لويس سواريز وماركوس يورنتي وجيوفري كودوغبيا”؛ بسبب الإيقاف.

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