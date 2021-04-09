معلق “بي إن سبورت” يعتذر من جماهير نادي المدينة وحارس عرينه أحمد عزاقة

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وجّه المُعلق الليبي محمد بركات بقنوات بي إن سبورت، اعتذارًا لجماهير نادي المدينة الليبي، بسبب انتقاده لأداء حارس الفريق أحمد عزاقة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال المُعلّق محمد بركات في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك: “أقدّم اعتذارا من جماهير نادي المدينة والحارس الدولي أحمد عزاقة، إن بعض الظن إثم، وجل من لا يخطئ”.

وتابع بركات في اعتذاره قائلا، “عشاق نادي المدينة الحواتة، ومحبي الحارس الدولي أحمد عزاقة، يسرني أن أتقدم باعتذار رسمي، وعلني لكل من اعتبر ذكري للحارس أحمد عزاقة، انتقاصا أو استخفافا بحارس مميز لطالما أشدت به في بطولة الكان الأخيرة، وأول من دافع عنه بعد مباراتنا ضد تونس خلال تعليقي على مباراة ليبيا وتنزانيا”.

وأضاق، “إخوتي الأعزاء وأبناء وطني العزيز كل ما أتمناه أن تقبلوا اعتذاري الشديد فجل من لا يخطئ، شكرا جزيلا على تفهمكم وروحكم الرياضية العالية”.

يشار إلى أن حارس عرين مرمى المدينة والفريق الوطني، أحمد عزاقة، لاقى العديد من الانتقادات خلال مشاركته بتصفيات أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني، خلال مباراة تونس، والتي تلقت شباكه خلالها خمسة أهداف.