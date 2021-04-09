تباين في نتائج الأندية الإنجليزية في الدوري الأوروبي

تقرير 218

عاد مانشستر يونايتد بفوزٍ ثمينٍ من ملعب نيوفو لوس كارمينيس، معقل غرناطة، بهدفيْن دون مقابل، في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقدم “الشياطين الحمر” في الدقيقة الـ 31 عن طريق ماركوس راشفورد مستغلاً تسلّمه وانفراده بحارس غرناطة، وعزّز برونو فيرنانديز التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة.

ووضع مانشستر يونايتد قدمًا في المربع الذهبي، حيث سيخوض مواجهة الإياب، الأسبوع المقبل، على ملعب أولد ترافورد.

من جهته، تعادل أرسنال، على ملعب الإمارات، أمام ضيفه سلافيا براغ، بهدفٍ لمثله في مواجهة ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

وجاء هدف أرسنال في الدقيقة الـ 86 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، وعدل الفريق التشيكي النتيجة في الدقيقة الأخيرة عن طريق توماس هوليس.

وينتظر الفريق اللندني الحسم في موقعة الإياب التي ستقام في الـ 15 من الشهر الجاري، على ملعب إدين أرينا في براغ التشيكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية