الدقائق الأخيرة .. سلاح روما لتخطي أياكس في اليوروباليغ

تقرير 218

في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا؛ استقبل أياكس، أمستردام ضيفه روما، وعين الفريقيْن على ضمان العبور إلى المربع الذهبي للمسابقة الأوروبية.

لاعب “ذئاب روما”، كريستانتي، جرب حظه بالتسديد من بعيد؛ إلا أن حارس عملاق هولندا أبعد الخطر عن مرماه.

أياكس، وقبل نهاية الشوط الأول؛ استطاع افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 39 بعد عمل منسق بين تاديتش وديفي كلاسين وخطأ في التمركز الدفاعي لروما؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندي.

في الشوط الثاني؛ حصل أياكس على ركلة جزاء بعد عرقلة تسبب بها المدافع الإسباني إيبانيز للصربي تاديتش، حيث اصطدم هذا الأخير بتألق الحارس باو لوبيز الذي أهدى “ذئاب روما” جرعة أمل في الدقائق العشر الأولى من الشوط الأول.

روما؛ استغل الموقف وحصل على ضربة حرة سجل منها لورينزو بيليغريني هدف التعادل في الدقيقة الـ 57، ومعيداً المواجهة لنقطة الانطلاق.

محاولات أياكس لتسجيل الهدف الثاني؛ تواصلت وباءت بالإخفاق وسط تألق من الحارس باو لوبيز ، إلى أن جاءت الدقائق الأخيرة والتي سجل خلالها روجر إيبانيز، هدف الفوز ليضع روما قدمًا في نصف النهائي قبل مواجهة الأولمبيكو، الأسبوع المقبل.

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