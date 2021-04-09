اخبار الرياضة

الأهلي طرابلس يتربع  على عرش السلة الليبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تربع الأهلي طرابلس على كرة السلة الليبية هذا الموسم بعد أن نجح في حصد كأس ليبيا لكرة السلة، عقب تفوقه على النصر، بنتيجة (79-87)، مساء اليوم الجمعة، بالقاعة الكبري بالعاصمة طرابلس.

وكان الأهلي طرابلس قد حصد الأسبوع الماضي بطولة الدوري الليبي للموسم الحالي بعد أن تصدر النهايات التي لعبت على مرحلتين من ذهاب وإياب .

وقدم الأهلي طرابلس موسم رائع، بفضل عدة نجوم على رأسهم محمد الساعدي، ومحمود بلحاج، ونسيم بتدروش، والمحترف الأمريكي جاكسون، وبقيادة  المدرب التونسي عبد المنعم عون .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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