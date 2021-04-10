انطلاق بطولة “ويمبلدون” المفتوحة للتنس نهاية يونيو المقبل

أعلن منظمو بطولة “ويمبلدون” المفتوحة للتنس، أن منافسات الموسم الحالي ستُقام في موعدها، رغم تأجيل بطولة “رولان غاروس” أسبوعًا إضافيًا.

وبحسب منظمي ثالث بطولات “الغراند سلام”؛ فإن البطولة التي ألغيت العام الماضي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ستنطلق في 28 يونيو المقبل وحتى 11 يوليو، على الأراضي العشبية، ولم يتم تعديل موعدها.

وكان منظمو بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس” قد أعلنوا أن المنافسات ستنطلق بين 30 مايو و13 يونيو، أي بعد أسبوع من الموعد المخطط له؛ وذلك لاستيعاب عدد محدود من المشجعين داخل الملاعب؛ بسبب أزمة “كورونا” الراهنة، ليتم تقليص المدة بين البطولتيْن إلى أسبوعين فقط بدلاً من ثلاثة أسابيع.

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