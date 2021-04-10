القنوات الناقلة و موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر اليوم 10-04-2021 في الدوري الاسباني

ينطلق مساء اليوم السبت 10 ابريل 2021 كلاسيكو الارض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونه في مباراة نارية ستحسم جزءا كبيرا من قطب الصراع على الدوري الاسباني مع الغريم اتلتيكو مدريد.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية التشكيلة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم ، والتي ستقام اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في قمة الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وتعد هذه المواجهة مهمة جداً بالنسبة للفريقين، الأمر لا يقتصر على العداء التاريخي الشديد بين الريال والبرسا ، لأن اللقاء اليوم سيكون له دوراً مهماً في صراعهما على لقب الليغا مع أتلتيكو مدريد المتصدر.

وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن يلعب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بنفس التشكيلة والخطة اللتان اعتمدهما في مباراة ليفربول يوم الثلاثاء الماضي، دون أن يجري أي تغيير في مباراة برشلونة وريال مدريد .

على الجانب الآخر، سيواصل رونالد كومان الاعتماد على خطة 3-5-2، والتي ستتضمن التضحية بالمهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان، كما من المتوقع مشاركة جيرارد بيكيه بشكل أساسي رغم عودته مؤخراً من الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة الكلاسيكو اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز .. إيدير ميليتاو .. ناتشو .. فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو .. لوكا مودريتش .. توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو .. كريم بنزيما .. فينييوس جونيور

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا .. جيرارد بيكيه .. كليمون لونجليه

خط الوسط: بوسكيتس .. فرينكي دي يونج .. بيدري .. سيرجينيو ديست .. جوردي ألبا

خط الهجوم: ليونيل ميسي ..عثمان ديمبيلي

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة سوف يكون مساء اليوم السبت في تمام الساعة ، (10 مساءً بتوقيت بغداد المحلي )، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

وفيما يلي بطاقة مباراة الريال والبرشا :

ريال مدريد Vs برشلونة

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 30).

القنوات الناقلة : beIN Premium 1HD & beIN 1 .

الملعب : ملعب الفريدو دي ستيفانو .

المعلق : رؤوف خليف .

نتيجة مباراة الذهاب : برشلونة (1-3) ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .