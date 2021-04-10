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استعدادًا لمواجهة أورلاندو.. الأهلي بنغازي يصل جنوب أفريقيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي، إلى مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية؛ تمهيدًا لمواجهة فريق أورلاندو، لحساب الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

الأهلي؛ تعادل في الجولة الماضية أمام الفريق ذاته، دون أهداف، بملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثالثة، ويسعى جاهدًا للعودة بنتيجة إيجابية في هذا اللقاء بغية الحفاظ على حظوظه في التأهّل الدور القادم.

وبدأ الأهلي مشواره في مجموعات الكونفدرالية بالخسارة أمام انيمبا، وتفوق في الثانية على حساب وفاق اسطيف، بهدف دون مقابل، ويملك في رصيده أربع نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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