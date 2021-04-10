الأول من نوعه.. افتتاح ملعب الانطلاقة الخماسي ببلدية الغريفة

شهدت محلة توَش ببلدية الغريفة حفل افتتاح ملعب الانطلاقة الخماسي والأول من نوعه على مستوى وادي الحياة ، الذي يُتيح فرصةً كبيرةً أمام الشباب؛ للتمتّع ببيئة مناسبة لممارسة رياضة كرة القدم ويضيف نقلةً نوعيةً في عالم الرياضة.

وحضر الحفل عدد من الأعيان ومسؤولي قطاع الرياضة في المنطقة، وأكد البعض على أهمية فكرة إنشاء الملعب، الذي يتمتع بمواصفاتٍ عاليةٍ من حيث تجهيز مرافقه وتركيب العشب الصناعي بسواعد محلية على أرضية تبلغ مساحتها أكثر من ألف متر.

وفي نهاية الحفل؛ توجه الحضور لافتتاح الملعب، رسميًا، وأقيمت فيه أول مباراة لقدامى اللاعبين، وأخرى جمعت لاعبين شباب من مختلف محلات منطقة وادي الحياة، ويسعى المشرفون على الملعب، إلى احتضان شريحةٍ كبيرةٍ من الشباب؛ لقضاء أوقاتهم في ممارسة الرياضة، بدلاً من ضياعها في أمور لا فائدة منها.

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