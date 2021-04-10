ميلان يسعى للاقتراب من صدارة الكالتشيو بمواجهة بارما

يسعى ميلان لعودة الانتصارات بعد تعادله الجولة الماضية، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب “إينيو تارديني” في الجولة الـ 30 من السيريا آ .

ويطمح الروسونيري إلى حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة المنافسة على المركز الثاني، ومضايقة إنتر المتصدر، والذي يبتعد عنه بـ 11 نقطة.

في الجهة الأخرى؛ سيكون صاحب الضيافة أمام آمل للخروج من دائرة الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث لم يحقّق الانتصار منذ 14 مارس الماضي أمام روما، في الجولة الـ 27.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الترتيب بـ 60 نقطة، فيما يأتي بارما في المركز الـ 19 بـ 20 نقطة.

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