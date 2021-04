ريال مدريد يحسم الكلاسيكو ويتصدر مؤقتا

ريال مدريد أشعل سباقًا غير مسبوق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بحسمه، السبت، الكلاسيكو المنتظر أمام ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 2-1، ليرتقي مؤقتًا إلى الصدارة على حساب جاره أتلتيكو وعلى بعد نقطة يتيمة من النادي الكاتالوني، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين. وفقا لفرانس برس.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (13) والألماني توني كروس (28) هدفي الفائز على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، فيما أحرز أوسكار مينغيسا هدف الضيوف (60)، ليرفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتلتيكو قبل ثماني مراحل من النهاية.

وكان قبل المباراة يتأخر مع 63 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة، وثلاث عن المتصدر جاره أتلتيكو.

وكان ريال فاز في مباراة الذهاب على برشلونة في عقر داره 3-1 في المرحلة السابعة.

وعاني ريال من “لعنة” الإصابات في صفوفه، حيث تعج العيادة بالعديد من المصابين أبرزهم البلجيكي إدين هازار الذي لم يخض سوى 11 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، لكن لحسن الحظ نجح زيدان في إيجاد خطة بديلة من دون لاعب تشلسي السابق.

