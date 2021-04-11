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الأهلي بنغازي يطمح لتحقيق ثاني انتصاراته في مجموعات الكونفدرالية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم الأهلي بنغازي تحضيراته لمواجهته المرتقبة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية، في المباراة التي سيخوضها رفاق مرسال خارج أرضهم.

الأهلي يدخل المباراة وقد أنهكته لعنة الغيابات بسبب الإصابات والاستبعاد الفني من قبل المدرب ديغان أرسوف.

أربع نقاط من أصل ثلاث مباريات خاضها الأهلي حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة أمام وفاق اسطيف الجزائري، وخسر أمام انيمبا النيجيري واكتفى بالتعادل في الجولة الماضية أمام منافسه في هذه الجولة.

أورلاندو أثبت أنه خصم صعب على الأهلي في الجولة الماضية في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا، وسيحاول قدر الإمكان الاستفادة من هذا اللقاء الذي سيقام على أرضه، أما ممثل ليبيا فبدوره لن يرمي المنديل وسيقاتل على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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