نادي القادسية بني وليد يُكرّم رياضيي القوة البدنية

أقيم مساء اليوم بنادي القادسية بني وليد حفل تكريم لأبطال القوة البدنية التابعين للنادي، والمتحصلين على الترتيب الأول على المنطقة الغربية والثاني على مستوى ليبيا في بطولة ليبيا للقوة البدنية بمدينة طرابلس.

وكان هذا الحفل بإشراف إدارة نادي القادسية، وبحضور لفيف من الرياضيين والمهتمين بهذه الرياضة ببني وليد.

الجدير بالذكر أن فريق القوة البدنية بنادي القادسية فريق متميز ومتحصل على عدة ميداليات في بطولات مختلفة، وآخرها بطولة محمد مخلوف الدولية بمدينة بنغازي سنة 2019، والتي قدّموا من خلالها مستويات كبيرة، تُوجت بحصولهم على ميداليات عدد 3 ذهبية، وعدد 3 فضية، وعدد 1 برونزية، بالإضافة إلى تحطيمهم أرقاماً عربية وأفريقية.

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