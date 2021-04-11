“الريدز” يصالح جمهوره في أنفيلد.. وصلاح يعزز صدارة البريمرليغ

واصل ليفربول صحوته في الفترة الأخيرة بالبريمرليغ بفوزه على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الحادية والثلاثين.

وتقدّم الضيوف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عبر أولي واتكينز، وعدّل المصري محمد صلاح النتيجة بحلول الدقيقة السابعة والخمسين ليعزز رصيد أهدافه في الموسم ويصل إلى 19 هدفاً، ليتساوى مع هاري كين في صدارة الهدافين، قبل أن يسجل الظهير ترينت ألكسندر أرنولد هدف الانتصار للريدز في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة حقق ليفربول فوزه الأول على ملعب أنفيلد بعد سلسلة هزائم وصلت إلى ست مباريات متتالية، رافعاً رصيده إلى اثنتين وخمسين نقطة، فيما توقف أستون فيلا عند أربع وأربعين نقطة.

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