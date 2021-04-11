أتلتيكو مدريد أمام فرصة ثمينة لاستعادة صدارة “الليغا”

يأمل أتلتيكو مدريد استعادة الصدارة عندما يرحل إلى ملعب “بيتو فيامارين”؛ لمواجهة مضيفه ريال بيتيس في الجولة الثلاثين من الليغا.

ويسعى الروخي بلانكوس إلى تحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن ريال مدريد بثلاث نقاط، وبرشلونة بأربع نقاط، وذلك بعد يوم واحد من مواجهة الكلاسيكو والتي حسمها الريال ليخطف بعدها الصدارة مؤقتاً بالتساوي مع أتلتيكو مدريد.

ويدخل أبناء المدرب دييغو سيميوني المباراة في ظروف صعبة بعد الخسارة الأخيرة أمام إشبيلية في الجولة الماضية، إضافة إلى فقدان عدة لاعبين أبرزهم هداف الفريق لويس سواريز بسبب الإصابة لكنه سيستعيد مواطنه لوكاس توريرا العائد لتدريبات الفريق.

في الجهة الأخرى يسعى ريال بيتيس إلى مواصلة ملاحقة المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز السادس بست وأربعين نقطة.

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