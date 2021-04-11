“طرد السلطان” أمام بارما يلفت أنظار الكالتشيو

عاد ميلان لتحقيق الانتصارات بعدما تغلب على مضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “إينيو تارديني” ضمن الجولة الثلاثين من الكالتشو.

وتقدّم الكرواتي أنتي ريبيتش بأول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة، مستغلاً تمريرة النجم زلاتان إبراهيموفيتش، وأضاف الإيفواري فرانك كيسي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتعرض النجم إبراهيموفيتش للطرد المباشر في الدقيقة الحادية والستين بصورة مباشرة من قبل الحكم فابيو ماريسكا، ليقلص ريكاردو جايلولو الفارق بعد ست دقائق، قبل أن يضيف رافائيل لياو هدف الفوز لميلان في الدقيقة الأخيرة، بعد انفراده بحارس بارما، ليرفع الروسونيري رصيده إلى ثلاث وستين نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بارما عند عشرين نقطة في المركز التاسع عشر.

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