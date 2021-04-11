“كلاسيكو مُشتعل” وسط أمطار فالديبيباس

تقرير 218

لم يكن كلاسيكو الأرض الذي احتضنه ملعب ألفريدو دي ستيفانو للمرة الأولى في التاريخ، مجرد مواجهة ثأرية وتاريخية بل كان لرسم ملامح بطل الموسم الحالي، مواجهة وقف خلالها الفريقان أمام بعضهما للتركيز في أهميتها.

أصحاب الضيافة لم يحتاجوا سوى ثلاث عشرة دقيقة ليكون التهديد الأول من نصيبه، لوكاس فازكيز أرسل عرضية قابلها الهداف كريم بنزيما بالعقب ولم يحتج الكثير من الجهد لافتتاح التسجيل في شباك تير شتيغن.

أخفق برشلونة في اختراق الدفاع المدريدي بل تلقى الهدف الثاني عبر لاعب الوسط الألماني توني كروس من ضربة حرة مباشرة، بالإشتراك مع سيرجينيو ديست ليخادع شتيغن، استغل الريال أنصاف الفرص وكاد أن يضيف الهدف الثالث عبر لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي الذي اصطدمت كرته بالقائم الأيمن، قبل أن يتصدى شتيغن لكرة فازكيز.

خطورة البلوغرانا الوحيدة في الشوط الأول جاءت عبر ليونيل ميسي، والذي كاد أن يسجل هدفا للذكرى بمغالطة الحارس تيبو كورتوا والقائم الأيمن.

الأمطار انهمرت على فالديبيباس في الشوط الثاني ولعب برشلونة أوراقه كاملة، وقبل انقضاء ربع الساعة الأول أعاد المدافع مينغيزا الروح لجسد برشلونة، بتقليصه الفارق بعد عرضية جوردي ألبا.

بدى بعدها الكلاسيكو نزالاً ساخناً وتبادل الفريقان خلالها اللكمات، وإهدار الفرص تواصل وسط الأمطار الغزيرة، دافع الريال بشراسة حتى خروج كاسيميرو بالورقة الحمراء، والعارضة حرمت إيلايش موريبا أن يُسجل اسمه في الكلاسيكو الأول بأفضل طريقة ممكنة في الأنفاس الأخيرة، زيدان خرج بما يريده من الكلاسيكو وواصل سطوته على البارسا في السنوات الأخيرة.

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