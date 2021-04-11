بفوزه على كالياري.. إنتر يواصل سلسلة الانتصارات المتتالية في الكالتشيو

واصل إنتر عروضه القوية وعزز صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه كالياري بهدف دون مقابل، على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن الجولة الثلاثين من المسابقة.

وجاء هدف المباراة عبر الجناح ماتيو داراميان في الدقيقة السابعة والسبعين، مستغلاً عرضية المغربي أشرف حكيمي، ولم يشارك عدة لاعبين في التشكيلة الأساسية للمباراة كأشرف حكيمي ولوتارو مارتينيز، إضافة إلى غياب نيكولو باريلا بسبب الإيقاف وإيفان بيريسيتش.

رفع النيراتزوري رصيده إلى 74 نقطة مواصلاً سلسلة الانتصارات، ومحققاً فوزه الحادي عشر على التوالي، فيما توقف كالياري عند اثنتين وعشرين نقطة في المركز الثامن عشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية