 اليوم.. الأهلي بنغازي في مواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي

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يخوض ممثل كرة القدم الليبية في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فريق الأهلي بنغازي، اليوم الأحد، مباراة الإياب أمام مضيفه فريق أورلاندو بيراتس، بطل جنوب أفريقيا.

ويسعى فريق الأهلي بنغازي في اللقاء الذي سينطلق على تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للمحافظة على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد أربع نقاط بينما يحتل فريق أورلاندو بيراتس المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

يشار إلى أن بعثة الأهلي وصلت الجمعة إلى جوهانسبرغ لمواجهة الفريق الجنوب أفريقي وهي منقوصة بتسعة لاعبين دفعة واحدة.

وبحسب بيان النادي الأهلي عبر صفحته بـ فيسبوك، فإن معاذ الشيخي يغيب بسبب إصابته بفيروس كورونا، وجمعة العبار ، وإبراهيم المنتصر وعمر الشاعري وعبدالله الشعافي يتغيبون بسبب قرار فني، في حين يتغيب عبدالله العرفي بسبب الإصابة، فيما يتغيب محمد التاورغي بسبب قـرار إداري.

وكان قد انتهى لقاء الذي جمع فريق الأهلي بنغازي أمام ضيفه فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعتهما مطلع أبريل الجاري بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية بدون أهداف.