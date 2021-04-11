اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يفقد مواجهة “أورلاندو بيراتس” بثلاثية

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر النادي الأهلي بنغازي أمام “أورلاندو بيراتس” الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الأحد ضمن منافسات منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات  للكونفيدرالية الإفريقية .

تقدم “أورلاندو بيراتس” في النتيجة بواسطة نياوزا في الدقيقة 26 وضاعف ماباسو الغله بهدف ثاني في الدقيقه 42 واختتم كابيلو   ثلاثية أورلاندو في الدقيقة 69 .

وبهذا الانتصار رفع أورلاندو بيراتس غلته إلى 8 نقاط، بينما توقف رصيد النادي الأهلي بنغازي عند 4 نقاط .

وتأثر الأهلي بنغازي بغيابات أبرز أسمائه لأسباب مختلفة لعل أبرزها حارس المرمى “مراد الوحيشي” والمدافع “طاهر بن عامر”، إضافة إلى “محمد التاورغي” و”محمد العكشي” .

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اخبار ليبيا 24

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