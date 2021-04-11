بنغازي | اختتام منافسات بطولة ليبيا لأندية الكاراتيه فئة الكومتي بالمنطقة الشرقية

بنغازي 11 أبريل 2021 (وال)- شهدت قاعة سليمان الضراط للألعاب الرياضية ببلدية بنغازي، اختتام منافسات بطولة ليبيا للأندية المرحلة الأولى بتنظيم الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه.

هذا وقد اختتمت البطولة التي استمرت خلال يومي التاسع والعاشر من أبريل وكانت النتائج كومتي كالتالي:

كومتي بنات

فئة الأواسط – 48

الترتيب الأول: سما سهيل فتح الله من نادي روح الرياضة.

الترتيب الثاني: غفران سالم عمر من نادي سبورت أولمبيك .

الترتيب الثالث: رنيم الصقلي من نادي سلطان.

كومتي بنات

فئة الأواسط – 53

الترتيب الأول: هدى عياد حسن الفاخري من نادي قار يونس.

الترتيب الثاني: منار خالد البركي من نادي سبورت أولمبيك.

كومتي بنات

فئة الأواسط – 55

الترتيب الأول: أميرة محمد التيناز من نادي سلطان.

كومتي بنات

فئة الأواسط – 58

الترتيب الأول: سالمة محمد المعداني من نادي قار يونس .

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط – 60

الترتيب الأول: إبراهيم مفتاح السحاتي من نادي سبورت أولمبيك .

الترتيب الثاني: صلاح الدين إبراهيم محمد من نادي الشرارة.

الترتيب الثالث: أسامة بوشناف عبد السلام من نادي الحرية .

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط – 67

الترتيب الأول: عبد الرؤوف عمر فشتول من نادي الحرية.

الترتيب الثاني: مالك طاهر المغربي من نادي السواعد.

الترتيب الثالث: بلال علي عبد الله من نادي المروج .

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط – 75

الترتيب الأول: حمزة عبد الكريم بورواق من نادي سبورت أولمبيك .

الترتيب الثاني: محمد فايز السعدوية من نادي قار يونس .

الترتيب الثالث: فرج أحمد بشاشه من نادي الخليج.

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط – 84

الترتيب الأول: محمد عبد الكريم بوزيد من نادي المروج.

الترتيب الثاني: أبو بكر أحمد نشاد من نادي الخليج .

الترتيب الثالث: أصيل عمر يوسف من نادي قار يونس.

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط + 84

الترتيب الأول: نوري وائل السعداوي من نادي قار يونس .

الترتيب الثاني: أحمد خالد السوسي من نادي الأولمبي.

الترتيب الثالث: رضا أحمد عبد السلام من نادي الطموح.

فئة الأواسط – 52

الترتيب الأول: محمد أنور المجبري من نادي قار يونس .

الترتيب الثاني: أحمد جلال العرفي من أكاديمية أستارز الرياضية .

الترتيب الثالث: محمد فيصل الجوهري من نادي المروج .

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط – 58

الترتيب الأول: محمد عز الدين سعود من نادي مخلوف .

الترتيب الثاني: محمود أكريم سعيد من نادي شباب النوفلية .

الترتيب الثالث: علي صالح علي من نادي قار يونس.

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط – 63

الترتيب الأول: فتح الله سهيل فتح الله من نادي روح الرياضة.

الترتيب الثاني: ياسين صالح الحواز من نادي المروج .

الترتيب الثالث: أحمد عمر رجب من نادي المروج.

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط – 70

الترتيب الأول: رجب عمر رجب من نادي المروج.

الترتيب الثاني: أيمن خالد الأجنف من نادي السواعد .

الترتيب الثالث: طه أسامة أجويلي من نادي سلطان.

كومتي فئة تحت 20

فئة الأواسط + 70

الترتيب الأول: محمد عثمان عبد الجواد من نادي الأنوار .

الترتيب الثاني: حكيم جمال ذياب من نادي سلطان .

الترتيب الثالث: مصطفى يوسف مصطفى من نادي البرق.

كومتي فئة الشباب – 55

الترتيب الأول: زكريا عادل رابح من نادي سبورت أولمبيك .

الترتيب الثاني: محمد أحمد نشاد من نادي الخليج .

الترتيب الثالث: طه مفتاح السحاتي من نادي سبورت أولمبيك .

كومتي شباب -61

الترتيب الأول: أيوب عادل رابح من نادي سبورت أولمبيك .

الترتيب الثاني: أسامة صالح علي من نادي قار يونس .

الترتيب الثالث: أيوب إبراهيم عطية من نادي المروج.

كومتي شباب -67

الترتيب الأول: محمد ناصر محمد من نادي سبورت أولمبيك .

الترتيب الثاني: أحمد يوسف الكراتي من نادي قار يونس .

الترتيب الثالث: محمد نجيب الحاسي من نادي الأهلي .

كومتي شباب – 76

الترتيب الأول: محمد خالد سليمان من نادي سبورت أولمبيك .

الترتيب الثاني: جاسر معاوية علي من نادي سلطان .

الترتيب الثالث: عمر أياد محمد من نادي الشرارة .

كومتي شباب + 76

الترتيب الأول: محمد عقيلة محمد درمان من نادي شباب النوفلية .

الترتيب الثاني: عبد الله عبد الباسط عابد من نادي رأس لانوف .

الترتيب الثالث: سيف قيس بن حميد من نادي سبورت أولمبيك.

فئة الكبار – 60

الترتيب الأول: صلاح الدين إبراهيم محمد من نادي الشرارة .

الترتيب الثاني: أسامة بوشناف عبد السلام من نادي الحرية .

الترتيب الثالث: إبراهيم مفتاح السحاتي من نادي سبورت أولمبيك .

فئة كبار – 67

الترتيب الأول: أنس عبد الكريم بورواق من نادي قار يونس .

الترتيب الثاني: داوود عبد الحميد أشويب من نادي الحرية .

الترتيب الثالث: معاذ أبو بكر العرفي من نادي سبورت أولمبيك .

فئة كبار – 75

الترتيب الأول: عمر محمد العجيلي من نادي الحرية .

الترتيب الثاني: أحمد صالح الفلاح من نادي الحرية.

الترتيب الثالث: حمزة عبد الكريم بورواق من نادي سبورت أولمبيك .

فئة كبار – 84

الترتيب الأول: شعيب سعيد أغريبيل من نادي قار يونس .

الترتيب الثاني: أصيل عمر يوسف من نادي قار يونس .

الترتيب الثالث: محمد عبد الكريم بوزيد من نادي المروج .

فئة كبار + 84

الترتيب الأول: نوري وائل السعداوي من نادي قار يونس .

الترتيب الثاني: جبريل صالح الفلاح من نادي الحرية .

الترتيب الثالث: أحمد خالد السوسي من نادي الأولمبية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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