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 اختتام بطولة ليبيا للأندية بمنطقة الغربية للكاراتيه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

مصراتة 12 إبريل 2021 (وال) أختتمت بمدينة مصراتة، بطولة ليبيا للأندية المرحلة الأولى، التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد العام الليبي للكاراتيه.

وكانت النتائج كالآتي :_ الكومتي فئة الأوسط كومتي فردي وزن_(52) :

فئة الأوسط كومتي فردي بنات وزن _ 47

  فئة الأوسط كومتي فردي وزن _58

فئة الأوسط كومتي فردي وزن _63

فئة الأوسط كومتي فردي وزن _70

نادي الجمارك فئة الأوسط كومتي فردي وزن +70

الترتيب الأول  “محمود نور الدين عريبي” نادي وسعاية ابديري

فئة تحت 20 كومتي فردي -60

فئة تحت 20 كومتي فردي -67

 فئة تحت 20 كومتي فردي -75

 . فئة تحت 20 كومتي فردي +84

فئة تحت 20 كومتي فردي -84

فئة الشباب كومتي فردي -61

فئة الشباب كومتي فردي 55

 فئة الشباب كومتي فردي -67

فئة الشباب كومتي فردي -76

فئة الشباب كومتي فردي +76

فئة الكبار كومتي فردي -60

فئة الكبار كومتي فردي -67

فئة الكبار كومتي فردي -75

الترتيب الأول “محمد أحمد بودبوس” أكاديمية مصراتة .

الترتيب الثاني “عبدالملك جمال”  أكاديمية اسيشل1.

الترتيب الثالث “محمد بشير الأحمر” نادي الاتحاد.

فئة الكبار كومتي فردي -84

فئة الكبار كومتي فردي +84

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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