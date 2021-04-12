 اختتام بطولة ليبيا للأندية بمنطقة الغربية للكاراتيه

مصراتة 12 إبريل 2021 (وال) أختتمت بمدينة مصراتة، بطولة ليبيا للأندية المرحلة الأولى، التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد العام الليبي للكاراتيه.

وكانت النتائج كالآتي :_ الكومتي فئة الأوسط كومتي فردي وزن_(52) :

فئة الأوسط كومتي فردي بنات وزن _ 47

فئة الأوسط كومتي فردي وزن _58

فئة الأوسط كومتي فردي وزن _63

فئة الأوسط كومتي فردي وزن _70

نادي الجمارك فئة الأوسط كومتي فردي وزن +70

الترتيب الأول “محمود نور الدين عريبي” نادي وسعاية ابديري

فئة تحت 20 كومتي فردي -60

فئة تحت 20 كومتي فردي -67

فئة تحت 20 كومتي فردي -75

. فئة تحت 20 كومتي فردي +84

فئة تحت 20 كومتي فردي -84

فئة الشباب كومتي فردي -61

فئة الشباب كومتي فردي 55

فئة الشباب كومتي فردي -67

فئة الشباب كومتي فردي -76

فئة الشباب كومتي فردي +76

فئة الكبار كومتي فردي -60

فئة الكبار كومتي فردي -67

فئة الكبار كومتي فردي -75

الترتيب الأول “محمد أحمد بودبوس” أكاديمية مصراتة .

الترتيب الثاني “عبدالملك جمال” أكاديمية اسيشل1.

الترتيب الثالث “محمد بشير الأحمر” نادي الاتحاد.

فئة الكبار كومتي فردي -84

فئة الكبار كومتي فردي +84

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال