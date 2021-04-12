شركة الكهرباء تباشر صيانة اضاءة ملعب طرابلس الدولي

باشرت الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع وزارة الرياضة العمل لصيانة اضاءة ملعب طرابلس الدولي ليكون جاهزا لاستقبال مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم في شهر رمضان المبارك.

وستتم الصيانة لعدد ثمانية ابراج حيث صيانة أثنين منها وبحسب مصادر ليبيا الأحرار فانه سيتم صيانة الملعب في مدة لا تتجاوز الخمسة ايام.

يذكر أن خميس ادم النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم قد قام بزيارة ملعب طرابلس الدولي , برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال الكهربائية المهندس محمد ميلود للوقوف على الوضع الحالي ومعالجة مشكلة الإضاءة بملعب من أجل إقامة مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

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