الأخضر يواصل حصد الانتصارات في دوري كرة القدم

أخبار ليبيا 24

واصل فريق الأخضر عروضه القوية في الدوري الليبي وسجل فوزه السادس على التوالي حين هزم مضيفه خليج سرت بثلاثية مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما الأحد على ملعب سرت ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة العاشرة عبر لاعبه عماد بحيري وعدل الأخضر الكفة بعد دقائق من علامة الجزاء وقبل نهاية الشوط الأول نجح علي أمادو في خطف هدفين للأخضر لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.

وبالرغم من المحاولات العديدة للطرفين في الشوط الثاني إلا أن النتيجة لم تتغير ليحقق الأخضر فوز جديدا ومستحق.

وبهذا الفوز رفع الأخضر رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما توقف رصيد خليج سرت عند 5 نقاط في المركز الثامن.

يشار إلى أن فريق خليج سرت قاده المدرب ناصر الحضيري لأول مرة بعد التعاقد معه خلفا للمستقيل جمال خميس.