عمومية الأهلي تعتمد الميزانية التقديرية للعام الحالي

عقدت الجمعية العمومية لنادي الأهلي اجتماعها العادي الأول لسنة الفين و واحد وعشرين، بصالة الالعاب الجماعية بمقر النادي لمناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للسنتين الماليتين الفين وتسعة عشر والفين وعشرين كما تم اقرتاح مشروع الميزانية التقديرية للعام الحالي، وعرض المشروع الاستثماري الجديد ، كما تم اقتراح إنشاء شركة الأهلي القابضة.

يذكر ان الاجتماع شهد حضور كبير من اعضاء الجمعية العمومية بحضور ساسي بوعون رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة وأمانة الجمعية العمومية بالنادي الأهلي طرابلس.

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