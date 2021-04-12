ليبيا تستضيف اجتماع الاتحاد العربي عقب رمضان

اجتمع رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو مع رئيس الااتحاد المصري والعربي والافريقي عادل فهيم.

وتم خلال الاجتماع الذي التئم بالعاصمة المصرية القاهرة الاتفاق على استظافة ليبيا لاجتماع الاتحاد العربي للعبة بعد شهر رمضان، كما تقدمت ليبيا بطلب للاتحاد العربي لاحتضان إحدى البطولات العربية في هذا العام.

يذكر أن رئيس الاتحاد الليبي عادل القريو يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام.

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