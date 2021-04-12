الاتحاد يلتحق بالأهلي طرابلس في صدارة المجموعة الثانية

أخبار ليبيا24

تساوى فريق الاتحاد مع غريمه التقليدي الأهلي طرابلس في صدارة المجموعة الثانية بالدوري الليبي لكرة القدم الممتاز برصيد 15 نقطة لكلا الفريقين.

أتى حينما حقق الاتحاد الأحد فوز مستحق على جاره أبوسليم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما على ملعب طرابلس الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة.

وجاء هدفي الاتحاد بواسطة محمد زعبية في الدقيقة 66 ومعاذ عيسى في الدقيقة 73.

وبهذ الفوز ارتقى الاتحاد للمركز الاول متساويا مع الأهلي طرابلس برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد أبوسليم عند 5 نقاط وضعته في أسفل ترتيب المجموعة .