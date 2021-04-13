ختام المرحلة الأولى من بطولة ليبيا للكاراتيه على مستوى الأندية

أخبار ليبيا24

اختتمت في بنغازي ومصراتة المرحلة الأولى من بطولة ليبيا للكاراتيه تحت إشراف الاتحاد العام الليبي للكاراتيه.

وقال، رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، جمال الرعيض، إن البطولة جرت منافساتها يومي الجمعة والسبت وسط حضور كبير من الأندية المنضوية تحت الاتحاد.

وأضاف، لأخبار ليبيا 24، أن البطولة شارك فيها أكثر من 350 رياضي من مختلف المدن والمناطق الليبية، مشيرًا إلى أنها شهدت تألق عدد من الرياضيين.

وقال الرعيض، إنه سيتم تحديد موعد البطولة الكبرى على مستوى ليبيا خلال الأيام القادمة.

وتعد بطولة ليبيا للأندية هي أولى نشاطات الاتحاد الليبي للكاراتيه، وذلك منذ توقف النشاطات الرياضية في السابق بسبب جائحة كورونا.