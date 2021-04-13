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الإصابة تجبر تريزيغيه لإجراء جراحة في الركبة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أستون فيلا إلى أن لاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه سيخضع لعملية جراحية على مستوى الركبة اليسرى وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أمام ليفربول في الجولة الماضية .

وأكد أستون فيلا بأن تريزيغيه سيجري عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة وسيحتاج لفترة تأهيل سيحددها الطاقم الطبي للنادي، وأضطر اللاعب المصري إلى مغادرة ملعب أنفيلد باكياً بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مواجهة فريقه أمام ليفربول والتي خسرها فريقه بهدفين لهدف .

وغاب تريزيغيه صاحب الستة والعشرين عاماً عدة مرات مع فريقه بسبب الإصابات المتكررة كما تألق في الجولة ماقبل الماضية أمام فولهام والتي سجل خلالها ثنائية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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