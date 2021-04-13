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ماركا: فاسكيز سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز لإصابة قوية بعد إلتواء في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة الكلاسيكو الأخيرة والتي حسمها الفريق المدريدي في الليغا .

وذكرت صحيفة ماركا إلى أن إصابة فاسكيز جاءت في توقيت حساس جداً حيث سيحتاج لفترة لإعادة التأهل ومراقبة من قبل الطاقم الطبي للفريق الملكي، وأوضحت ماركا إلى أن الإصابة لاتستدعي أي تدخل جراحي في الوقت الحالي إلا أنه سيبتعد لعدة أشهر عن تدريبات الفريق .

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، حيث كانت مفاوضات التجديد قد توقفت بسبب عدم الاتفاق على بنود العقد الجديد .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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