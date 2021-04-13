ماركا: فاسكيز سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة

تعرض جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز لإصابة قوية بعد إلتواء في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة الكلاسيكو الأخيرة والتي حسمها الفريق المدريدي في الليغا .

وذكرت صحيفة ماركا إلى أن إصابة فاسكيز جاءت في توقيت حساس جداً حيث سيحتاج لفترة لإعادة التأهل ومراقبة من قبل الطاقم الطبي للفريق الملكي، وأوضحت ماركا إلى أن الإصابة لاتستدعي أي تدخل جراحي في الوقت الحالي إلا أنه سيبتعد لعدة أشهر عن تدريبات الفريق .

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، حيث كانت مفاوضات التجديد قد توقفت بسبب عدم الاتفاق على بنود العقد الجديد .

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