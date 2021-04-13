إشبيلية يدخل دائرة المنافسة على لقب الليغا

واصل إشبيلية تواجده بين الأربعة الكبار لفرق الليغا بفوزه المثير على مضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس في ختام الجولة الثلاثين .

وتقدم الفريق الأندلسي منذ الدقيقة السابعة عبر المدافع الفرنسي جيوليس كونديه، وعدل سيلتا فيغو النتيجة في الدقيقة العشرين من علامة الجزاء عبر قائده ياجو أسباس، وعاد نفس اللاعب لزيارة شباك إشبيلية بعد ثلاث دقائق، لكن الفريق الأندلسي عدل النتيجة بواسطة لاعب الوسط فرناندو في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وتواصلت إثارة الشوط الأول عندما سجل برايس مينديث الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والأربعين، في الشوط الثاني سجل إشبيلية هدف التعادل عبر المخضرم إيفان راكيتيتش، قبل أن يختتم أليخاندرو غوميز النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة السادسة والسبعين، ليقترب إشبيلية من المنافسة على المراكز الأولى بعدما رفع رصيده إلى أحدى وستين نقطة بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية