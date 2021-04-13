اخبار الرياضة

المحلة يعزز صفوفه بالتونسي بن عنتر

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نادي المحلة مع المهاجم التونسي الشاذلي بن عنتر قادماً من الملعب القابسي وذلك حتى نهاية الموسم الحالي .

وكشف المحلة الذي قدم اللاعب في مقر النادي في العاصمة طرابلس، وخاض الشاذلي عدة تجارب في البطولة التونسية أبرزها مع الترجي والنجم الرياضي الرادسي إضافة إلى النادي البنزرتي والملعب القابسي .

ويسعى المحلة لتعزيز صفوفه بعدة لاعبين خلال فترة القيد الجارية والتي أنطلقت في الأول من أبريل وتتواصل حتى نهاية الشهر، وذلك للصعود في ترتيب المجموعة الثانية للدوري الممتاز الذي يحتل خلالها المركز السادس بتسع نقاط .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك