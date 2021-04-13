المحلة يعزز صفوفه بالتونسي بن عنتر

تعاقد نادي المحلة مع المهاجم التونسي الشاذلي بن عنتر قادماً من الملعب القابسي وذلك حتى نهاية الموسم الحالي .

وكشف المحلة الذي قدم اللاعب في مقر النادي في العاصمة طرابلس، وخاض الشاذلي عدة تجارب في البطولة التونسية أبرزها مع الترجي والنجم الرياضي الرادسي إضافة إلى النادي البنزرتي والملعب القابسي .

ويسعى المحلة لتعزيز صفوفه بعدة لاعبين خلال فترة القيد الجارية والتي أنطلقت في الأول من أبريل وتتواصل حتى نهاية الشهر، وذلك للصعود في ترتيب المجموعة الثانية للدوري الممتاز الذي يحتل خلالها المركز السادس بتسع نقاط .

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