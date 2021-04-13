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للمرة السادسة.. بيريز رئيساً لريال مدريد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعيد انتخاب فلورنتينو بيريز لرئاسة نادي ريال مدريد بالتزكية لأربع سنوات قادمة حتى ألفين وخمسة وعشرين ليصبح رئيساً للنادي الملكي لولاية سادسة في تاريخه ورابعة على التوالي .

وبحسب المجلس الانتخابي في نادي ريال مدريد فإن فلورنتينو بيريز الذي ترشح لرئاسة النادي لم يلقى أي منافسة عقب عدم ترشح أي منافس آخر ومن بينهم إنريكي ريكيلمي الذي أنسحب لضيف الوقت الأمر الذي حسم رئاسة النادي بالتزكية بعد انتهاء الفترة المخصصة للترشيحات .

وستكون الولاية الحادية هي السادسة لبيريز في قيادة النادي الملكي وخلال الخمس فترات السابقة توج بعدة ألقاب محلية وأوروبية وأصبح الرئيس الأبرز في تاريخ حقب ريال مدريد .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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