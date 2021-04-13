اخبار الرياضة

الأهلي طرابلس يتوج بثلاثية الرياضات الإلكترونية

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج فريق الأهلي طرابلس للرياضات الالكترونية بكأس ليبيا لكرة القدم بعدما تجازو نظيره المجد في الدور النهائي من المسابقة ذهابا وإيابا .

ويعد هذا التتويج هو الثالث للأهلي طرابلس هذا الموسم بعد ان توج بدوري ابطال أفريقيا والدوري الليبي، حيث قدم الأهلي موسما استثنائيا رغم حداثة عهد الفريق .

وكان الاتحاد الليبي قد قدم تأسس العام الماضي وتم اعتماده من الهيئة العامة للشباب والرياضة ونجح الاتحاد الليبي فيى تنظيم مسابقاته بنجاح كما توجت الاندية الليبية بدوري ابطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك