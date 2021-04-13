الأهلي طرابلس يتوج بثلاثية الرياضات الإلكترونية

توج فريق الأهلي طرابلس للرياضات الالكترونية بكأس ليبيا لكرة القدم بعدما تجازو نظيره المجد في الدور النهائي من المسابقة ذهابا وإيابا .

ويعد هذا التتويج هو الثالث للأهلي طرابلس هذا الموسم بعد ان توج بدوري ابطال أفريقيا والدوري الليبي، حيث قدم الأهلي موسما استثنائيا رغم حداثة عهد الفريق .

وكان الاتحاد الليبي قد قدم تأسس العام الماضي وتم اعتماده من الهيئة العامة للشباب والرياضة ونجح الاتحاد الليبي فيى تنظيم مسابقاته بنجاح كما توجت الاندية الليبية بدوري ابطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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