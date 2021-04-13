تشلسي وباريس الأقرب لنصف نهائي دوري الأبطال

تنطلق منافسات جولة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم بمباراتين تجمع تشيلسي مع بورتو، وباريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ، مباراة الذهاب بين البلوز والفريق البرتغالي انتهت بخسارة الأخير في معقله بهدفين دون مقابل ليصبح تشيلسي الأوفر حظًا للتأهل إلى نصف النهائي، أما سان جيرمان فعاد إلى دياره بفوز ثمين على حامل اللقب 3-2 ليكفيه التعادل للتواجد ضمن المتأهلين للمربع الذهبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار