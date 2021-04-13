إيقاف تتبع الشعلة الأولمبية بسبب كورونا

قال حاكم مدينة أوساكا اليابانية “هيروفومي يوشيمورا ” إن الشعلة الأولمبية ستمنع من السير في الطرق العامة في منطقة أوساكا بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، ما دفع المسؤولين إلى إعلان حالة الطوارئ الطبية، وأضاف الحاكم أنه تقرر الامتناع عن القيام بنزهات غير ضرورية وغير عاجلة لذلك تم إلغاء تتابع الشعلة على الطرق العامة في المدينة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
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