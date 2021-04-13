بداية حصر الخسائر في اليابان بعد منع حضور الأجانب

بعدما أعلن منظمو أولمبياد طوكيو حظر حضور الجماهير الأجنبية إلى الألعاب المؤجلة من صيف 2020 إلى الصيف المقبل بسبب جائحة كورونا بدأ العاملون في القطاع السياحي في اليابان يحصدون خسائرهم، حيث أنه قبل إعلان الحظر توقّع المنظمون بيع حوالي 630 ألف تذكرة خارج اليابان لدورة الألعاب الأولمبية، فيما توقعت الحكومة اليابانية أن يستقطب الحدث 600 ألف زائر أجنبي.
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قناة ليبيا الاحرار
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