الاتحاد المصراتي يواصل التحضير لمباريات الممتاز

يواصل فريق الاتحاد المصراتي تدريباته اليومية من أجل التحضير لمواجهات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز لكرة القدم بإشراف المدرب رضا عطية، وذلك بعد تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على فريق الأولمبي بهدفين لهدف واحد في الجولة السابعة.

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